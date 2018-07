Großes Recyclingbewusstsein in Salzburg: 31.600 Tonnen Müll im ersten Halbjahr getrennt gesammelt

Dies entspricht einer Steigerung um 1,8 Prozent gegenüber 2017. Insgesamt sammelten die österreichischen Haushalte im selben Zeitraum 538.300 Tonnen (+0,5 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Hochrechnung der Altstoff Recycling Austria AG (ARA).

31.600 Tonnen Müll in Salzburg getrennt gesammelt

Im Detail zeigt sich folgendes Bild: Mit rund 15.400 Tonnen (+0,7 Prozent) nimmt Altpapier der Menge nach den ersten Platz ein. An zweiter Stelle liegt Altglas mit rund 9.700 Tonnen (+3,2 Prozent), gefolgt von Leichtverpackungen – überwiegend Kunststoffverpackungen – mit rund 5.800 Tonnen und einer Steigerung von 1,8 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017. Metallverpackungen erzielten mit rund 700 Tonnen ein kräftiges Plus von 7,7 Prozent.

“Dank des Engagements von Wirtschaft, Gemeinden und privaten Entsorgern nimmt Österreich im internationalen Vergleich seit Jahren eine Spitzenposition und Vorreiterrolle in Sachen Recycling ein. Basis dafür ist die Bereitschaft der Bevölkerung, Müll richtig zu trennen”, so ARA-Vorstand Christoph Scharff am Donnerstag in einer Aussendung.

PET to PET hat im ersten Halbjahr 512 Mio. Flaschen recycelt

Einen Rekordwert in Sachen Recycling meldet auch die PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz in Müllendorf im Burgenland: Im ersten Halbjahr 2018 haben demnach 512 Mio. PET-Flaschen den Wiederverwertungsprozess durchlaufen. Damit seien mehr als 12.500 Tonnen an hochwertigem PET-Material im Ressourcenkreislauf erhalten worden. Im Vergleich zu 2017 entspreche das einer weiteren Steigerung um sieben Prozent.

“Wir freuen uns über die aktuellen Entwicklungen und blicken positiv in die Zukunft”, betonte PET to PET Geschäftsführer Christian Strasser in einer Aussendung. Die Sammelmoral der Österreicher sei bei PET-Gebinden “weiterhin ausnehmend hoch”. Aktuell würden drei von vier PET-Flaschen umweltgerecht gesammelt und recycelt, so Strasser.

Der Betrieb in Müllendorf besteht seit 2007. An der PET to PET Recycling Österreich GmbH sind die Coca-Cola HBC Austria GmbH, Egger Getränke GmbH & Co OG, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, S. Spitz Ges.m.b.H sowie die Vöslauer Mineralwasser AG beteiligt.

(APA/24)