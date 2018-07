Großglockner: Biker (24) stürzt von Fahrbahn über Böschung ab, schwerst verletzt

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17.45 Uhr auf der Großglockner Hochalpenstraße im Bereich der Kehre 16, der sogenannten „Knappenstube“, informiert die Polizei am Samstag in einer Presseaussendung.

Motorradfahrer stürzt über steile Böschung

Der 24-Jährige war gemeinsam mit einem zweiten Biker (26) von der Fuscher Lacke kommend in Richtung Hochtor unterwegs. Wie der 26-Jährige der Polizei schilderte, soll sein Begleiter vor der Kehre trotz Vollbremsung über den Fahrbahnrand hinaus geraten sein. Dabei stürzte der junge Pinzgauer die steile Böschung hinunter und blieb schwerst verletzt auf dem Geröll unter seinem Motorrad liegen.

Die sofort verständigten Einsatzkräfte reagierten schnell und schickten den Rettungshubschrauber Alpin Heli 6, der den Biker ins Krankenhaus Schwarzach flog.