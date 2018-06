Wie die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung mitteilte, dürfte ein 46-jähriger Motorradfahrer in der Kitzriegel Kurve den vor ihm fahrenden Radfahrer zu spät gesehen haben. Er versuchte noch abzubremsen, erfasste den 36-Jährigen aber. Beide Männer stürzten. Der Radfahrer musste verletzt in das Krankenhaus Zell am See gebracht werden. Beim Motorradfahrer verlief ein Alkotest positiv. Der Test zeigte einen Wert von 0,32 Promille an, so die Polizei.