Großglockner: Zwei Männer bei Lawinenabgang verschüttet

Auch Lawinensuchhunde wurden am Großglockner eingesetzt. (Symbolbild) - © APA/Barbara Gindl/Archiv

Bei einem Lawinenabgang bei Kals am Großglockner in Osttirol sind am Freitag zwei Männer aus Deutschland verschüttet worden. Einer von ihnen konnte geborgen werden. Der 25-Jährige konnte aber nicht mehr reanimiert werden. Die Suche nach einem weiteren 25-Jährigen wurde am Abend unterbrochen.