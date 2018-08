Grossman vor Premiere bei Salzburger Festspielen

"Kommt ein Pferd in die Bar" hat am Mittwoch in Salzburg Premiere - © APA

“Es ist etwas geworden, das gleichzeitig Brutalität und etwas Poetisches ausstrahlt.” Daniel Grossman, dessen Roman “Kommt ein Pferd in die Bar” in einer Bühnenfassung am Mittwoch bei den Salzburger Festspielen Premiere hat, ist voller Vorfreude auf die Aufführung. Am Montag gaben der israelische Autor, Regisseur Dusan David Parizek und Hauptdarsteller Samuel Finzi vor Medien erste Einblicke.