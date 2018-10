Großteil der Österreicher blickt rosig in die Zukunft

Österreicher versprühen einen leichten spürbaren Zukunftsoptimismus - © APA (dpa/Archiv)

Ein Großteil der Österreich – konkret 42 Prozent – blickt rosig in die Zukunft. Die Schwarzseher sind stark in der Minderheit. Doch immerhin knapp zwei Fünftel (37 Prozent) gaben auf die Frage nach ihrer Zukunft gar kein Urteil ab. Mit dem Begriff Zukunft assoziiert man am ehesten Gesundheit, berufliche Situation sowie technischen Fortschritt.