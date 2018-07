Großübung am Fuscher Törl: Wetter fordert Retter

Die erste hochalpine Großübung von Einsatzkräften aus Salzburg und Kärnten ging am Freitag am Fuscher Törl am Großglockner (Pinzgau) über die Bühne. 200 Einsatzkräfte trotzten Regen und Wind, während sie ein kompliziertes Rettungsszenario probten. Das Fazit: Die Helfer sind bestens vorbereitet, Salzburg und Kärnten kooperieren perfekt.

Zufriedene Gesichter bei Bezirkshauptmann Bernhard Gratz, Einsatzleiter Hannes Schernthaner und dem Direktor der Großglockner Hochalpenstraßen AG, Johannes Hörl. Nach drei Stunden war die hochalpine Großübung beendet. Sie war in ihrer Art die erste in Österreich. Ausdauern und hart im Nehmen, das mussten die zirka 200 Einsatzkräfte, die mit 50 Fahrzeugen anrückten, am Freitagabend bei der Großübung am Fuscher Törl sein. Brand, abgestürzte Autos, vermisste Personen Ein Brand im Gasthaus Fuscher Törl auf 2.500 Meter Seehöhe. Schaulustige, die mit einem Kleinbus im unwegsamen Gelände abstürzen. Ein langer Anfahrtsweg. Wasserversorgung aus der Fuscher Lacke mit einer 800 Meter langen Löschleitung, die 180 Höhenmeter überwinden muss. Und das alles im hochalpinen Gelände, an einer von Österreichs meist besuchten Attraktionen. Jedes Jahr gibt es ungefähr eine Million Besucher des international bekannten "Wahrzeichens", wie GROHAG-Direktor Johannes Hörl betont. Das sind die Eckpunkte der länderübergreifenden Übung am Freitagabend. Wetter forderte Einsatzkräfte Regen und Wind machten den Helfern zu schaffen, dazu kam ein kompliziertes Szenario mit einem Brand im Restaurant, zwei abgestürzten Autos und vermissten Personen. Außerdem musste eine 800 Meter lange Löschleitung von der Fuscher Lacke herauf gelegt werden. Zahlreiche Statisten stellten die Verletzten dar, der neue Digitalfunk war auf dem Prüfstand – und hat bestanden. Nach drei Stunden zeigte sich: Übung gelungen, das Zusammenspiel zwischen Salzburg und Kärnten sowie Rotem Kreuz, Feuerwehr, Polizei, Großglockner Hochalpenstraßen AG, Bergrettung und Bezirkshauptmannschaft funktioniert bestens. Zusammenspiel der Retter funktioniert Pinzgaus Bezirkshauptmann Bernhard Gratz bedankte sich bei den Helfern mit besonders anerkennenden Worten: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man bei solchen Bedingungen freiwillig seine Freizeit opfert. Auf euch ist Verlass" Und Hannes Schernthaner, Katastrophenschutzreferent des Pinzgaus fügte hinzu: „Das Zusammenspiel der beiden Bundesländer war hervorragend. Die Höhe, die Lage und die Witterung haben den Einsatzkräften alles abverlangt. Aber das Herzblut und der Wille, für die anderen in Krisensituationen da zu sein sowie die gute Ausbildung der Helfer haben zum großen Erfolg der Übung beigetragen."