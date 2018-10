Großübung fordert 270 Einsatzkräfte am Wolfgangsee

Das Drehbuch für die Übung steht bereits fest, befindet sich allerdings noch unter Verschluss. Mehr als 270 Einsatzkräfte der Wasserrettung, des Roten Kreuz, der Feuerwehr, der Polizei und dem Bundesheer stellen bei dem umfangreichen und komplexen Vorhaben gemeinsam ihr Können unter Beweis. Stattfinden wird das Spektakel in St. Gilgen und Strobl am Wolfgangsee.

Ablauf muss im Ernstfall reibungslos sein

„Erfahrungen wie diese helfen unseren Rettungskräften in der Planung und Vorbereitung für den Ernstfall. Mir sind gute Kommunikation und Koordination untereinander besonders wichtig“, so Übungsleiter Michael Walder von der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung. Er führt mit anderen Experten der beteiligten Einsatzorganisationen Regie am Großkampftag, danach wird der Ablauf genauestens evaluiert.