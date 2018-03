Gründungslust der Österreicher sinkt

Den Österreichern ist die Lust am Gründen deutlich vergangen. - © Bilderbox

Der eigene Chef zu sein und ein Unternehmen zu gründen, steht bei den Österreichern laut einer Umfrage kaum auf der Agenda. Die Lust an der Selbstständigkeit ist hierzulande sogar gesunken, ergab eine Befragung der Firma Amway. Im Ranking von 45 Ländern fällt Österreich auf Platz 40 zurück. Der Wunsch zu gründen gehe in Europa aber generell zurück, während der Unternehmergeist in Asien steige.