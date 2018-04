Grüne verlieren Fraktionsstatus im Parlament

Drei Bundesratssitze nach Tirol-Wahl - © APA

Die Grünen haben im Parlament ihren Fraktionsstatus verloren, das wurde nun am Dienstag in der außerplanmäßigen Sitzung des Bundesrats beschlossen. Sie verfügen nach der Tiroler Landtagswahl nur noch über drei Sitze in der Länderkammer und sind nicht mehr in den Ausschüssen vertreten. Das Plenum musste daher eine Neuwahl der Ausschüsse vornehmen.