Gudenus attackiert Stiftung von US-Milliardär Soros

Gudenus sieht in Verhüllungsverbot einen Kampf für Frauenrechte - © APA

FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hat erneut den US-Milliardär George Soros attackiert. Anlass gab eine am Mittwoch veröffentlichte Studie von Soros’ Open Society Foundation über die Reglementierung islamischer Kleidung in den EU-Staaten. Darin wurde die FPÖ mit den Worten beschrieben, sie spiele “eine zentrale Rolle in der Verbreitung der Islamophobie” in Österreich.