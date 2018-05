Günstig mit dem Auto in den Urlaub: Wo man billig tankt

Ab Mittwoch werden wieder viele mit dem eigenen Fahrzeug in Richtung Süden unterwegs sein. Wohin die Reise auch gehen mag, es zahlt sich jedenfalls aus auf die Treibstoffpreise im Ausland zu achten. Generell rät der ARBÖ aber dazu noch in Österreich zu tanken, Denn im Vergleich kostet der Treibstoff in Slowenien, Kroatien und Italien pro Liter bis zu 0,40 Cent mehr. Das bedeutet für eine Tankfüllung von 60 Liter eine Kostenersparnis von bis zu 24 Euro.

Tanken besonders in Italien teuer

Besonders in Italien müssen Autofahrer beim Tanken tief in die Tasche greifen: So kostet ein Liter Diesel im beliebten Urlaubsland im Durchschnitt 1,45 Euro, für Eurosuper sind sogar 1,57 Euro zu bezahlen. Auch in Slowenien (Diesel: 1,27 Euro/Liter, Eurosuper 95: 1,33 Euro/Liter) und Kroatien (Diesel: 1,29 Euro/Liter, Eurosuper 95: 1,38 Euro/Liter) ist der Spritpreis teurer als in Österreich. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnittspreis bei uns für Diesel 1,12 Euro, und für Eurosuper 95 1,18 Euro.

Preisunterschiede von bis zu 50 Cent pro Liter

Doch auch ein Blick innerhalb der Landesgrenzen Österreichs zahlt sich auf jeden Fall für die eigene Geldbörse aus. Für ein und dieselbe Treibstoffart bewegt sich der Preisunterschied bei den einzelnen Tankstellen bis zu 50 Cent pro Liter. Mit Stand Dienstag, 8.30 Uhr, tankt man den billigsten Diesel in Salzburg zum Preis von 1,089 Euro, Eurosuper liegt bei 1,149 Euro.

Wir haben für euch die günstigsten Preise im Vergleich.