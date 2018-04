Güterwaggons auf Südbahnstrecke in Brand geraten

Fünf Feuerwehren standen im Einsatz - © APA (Webpic)

Drei Güterwaggons sind am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Südbahnstrecke in Niederösterreich in Brand geraten. Die Flammen griffen auf Bahndamm und Grüngürtel über. Der Zugführer hielt in Pfaffstätten (Bezirk Baden) an. Der Brand war gegen 17.00 Uhr “unter Kontrolle”, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Südbahnstrecke war zwischen Wien-Liesing und Bad Vöslau gesperrt.