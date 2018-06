Guter Start für Schwab/Straka bei Golf-Open in Atzenbrugg

Matthias Schwab legte mit drei unter Par los - © APA

Matthias Schwab und Sepp Straka sind beim heimischen Golf Open 2018 in Atzenbrugg gut gestartet. Beide Österreicher spielten in ihren Auftaktrunden des “Shot Clock Masters” am Donnerstag 69er-Runden und waren bei drei unter Par vorerst geteilte Achte. Solo-Führender nach der Vormittags-Gruppe (60 von 120 Spieler) war der Schwede Oscar Lengden mit 66 Schlägen.