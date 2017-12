Hacker legten vor Trump-Vereidigung Überwachungskameras lahm

Vor der Angelobung Trumps streikten die Kameras - © APA (AFP)

Eine Hackerattacke hat kurz vor der Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Jänner zur Lahmlegung von zwei Dritteln der Polizei-Überwachungskameras in Washington geführt. Wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte, wurden in diesem Zusammenhang am 15. Dezember zwei Rumänen in Bukarest festgenommen und jetzt in Abwesenheit in der US-Hauptstadt angeklagt.