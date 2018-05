Häupl-Abschied und Ludwig-Premiere zum 1. Mai

Vor der Festveranstaltung geht der jährliche Mai-Marsch in Szene, der die SPÖ und ihre Anhänger aus den Bezirken ins Zentrum führt. Marschiert wird auch seitens der KPÖ.

Bescheiden geht die ÖVP den “Tag der Arbeit” an. Parteichef Sebastian Kurz besucht eine Pflegeeinrichtung in Wien-Ottakring. Die FPÖ trifft sich wie in den vergangenen Jahren üblich zu einer Festveranstaltung in Linz-Urfahr, zu der auch Parteiobmann Heinz-Christian Strache erwartet wird. Die NEOS feiern einen “Tag der Bildung” in einer Event-Location in Wien-Neubau.

(APA)