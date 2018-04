Auf die Frage, was er von der Maßnahme halte, erklärte er am Rande eines Brüssel-Besuchs am Dienstag: “Ich breche nicht in Tränen aus, wenn die nicht mehr da sind.” Es gehe ihm aber auch nicht um die Verteidigung von Besitzständen der Taxifahrer. Auch habe Wien nicht ordnend eingegriffen, sondern die Frage sei vom Markt und Gesetzen geregelt, sagte Häupl bei seinem letzten Arbeitsbesuch in der EU-Hauptstadt.

(APA)