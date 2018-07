Haftstrafe für “Staatsverweigerer” am Landesgericht Krems

Das Urteil ist nicht rechtskräftig - © APA/Webpic

Zwei Jahre unbedingte Haft lautete das nicht rechtskräftige Urteil für einen “Staatsverweigerer” am Mittwoch in Krems. Zudem wurde eine bedingte Strafnachsicht von zehn Monaten widerrufen. Die Vorwürfe standen in Zusammenhang mit Schreiben u.a. an einen Gerichtsvollzieher und zwei Richter. Der 58-Jährige ging nicht auf die Vorwürfe ein, der Prozess fand zum Teil in seiner Abwesenheit statt.