Haftstrafe gegen Schwager des spanischen Königs bestätigt

Inaki Urdangarin muss hinter Gitter - © APA (AFP)

Hiobsbotschaft für die spanische Königsfamilie um Felipe VI.: Das Oberste Gericht in Madrid hat eine langjährige Gefängnisstrafe gegen den Schwager des spanischen Königs, Inaki Urdangarin, in leicht gemilderter Form bestätigt. Das Madrider “Tribunal Supremo” beschloss am Dienstag, dass der 50 Jahre alte Ehemann der Infantin Cristina (52) für fünf Jahre und zehn Monate hinter Gitter muss.