Hahn gegen Einteilung in EU-Nettozahler und -empfänger

Hahn verteidigte im Interview erneut den Entwurf für ein höheres EU-Mehrjahresbudget und appellierte an alle EU-Mitglieder, “nicht nur nachzurechnen, was es kostet, sondern auch, was es den Bürgern im Hinblick auf Wohlstand, Stabilität und Friedenssicherung bringt”. Das Budget sei “in Zahlen gegossene Politik”, so der EU-Kommissar.

“Ich bin stolz, dass wir etwa Erasmus verdoppeln und einen dreistelligen Betrag für Innovation vorgesehen haben”, sagte Hahn. Als Beispiel dafür, wie der Budgetentwurf den Interessen Österreichs entgegenkomme, nannte er die “bedeutende Aufstockung im Bereich der Grenzsicherung, ein großes Anliegen Österreichs.”

Am 2. Mai hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) von 2021 bis 2027 präsentiert. Die Verpflichtungen sollen trotz Brexit auf 1.279 Milliarden Euro ansteigen. Das sind 1,11 Prozent der Wirtschaftsleistung, derzeit liegt der Rahmen bei 1,03 Prozent. Für den Nettozahler Österreich würde es laut Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) Mehrkosten von ungefähr 500 Mio. Euro bedeuten.

Bisher weigert sich die Bundesregierung aber im Einklang mit den Niederlanden, Schweden und Dänemark, mehr ins kommende EU-Budget einzuzahlen, während sich die großen Nettozahler Deutschland und Frankreich bereits prinzipiell zu einer Erhöhung ihrer Beitragszahlungen bereit erklärt hatten.

