Hai-Fütterung im Haus der Natur: Land Salzburg erfüllt Kindertraum

“Jetzt hat er mich erwischt!“ Der Schützenfisch zielt gut, als er Julia direkt ins Gesicht trifft. Eine kleine Ladung Wasser, die das Mädchen locker wegsteckt. Schließlich hat sie nur ein paar Minuten zuvor einen echten Hai gefüttert, oder besser gesagt, durfte dabei zusehen.

Julia serviert “bissiges Menü”

“Er bekommt seine Kalmare mit einem Greifarm gereicht, kann aber so heftig daran zerren, dass es gefährlich werden könnte“, erklärt Aquarium-Betriebsleiter Reinhard Pichler. Trotzdem darf die kleine Gewinnerin von “Das Land Salzburg erfüllt Kinderträume“ ganz aus der Nähe alles miterleben, wie die mit Vitaminen und einer Jod-Tablette gefüllten Kalmar-Stücke, Meeresche und Scholle im Maul des schnellen Jägers verschwinden, ein wirklich “bissiges Menü”.

Julia mit Anke Oertel, wissenschaftliche Leiterin des Aquariums, beim Füttern des Octopus.

Geschickter Oktopus und hungrige Piranhas

Biologin Anke Oertel, sie ist die wissenschaftliche Leiterin des Aquariums, hat dann noch etwas ganz Besonderes für Julia und ihren Bruder Fabian. “Das ist eine Krabbe, die wir in ein Schraubglas geben. Unser Oktopus spielte eben gerne und kommt so zu seinem Mittagessen“, erklärt Oertel. Während sich die Besucher des Hauses der Natur unten an den Scheiben die Nase platt drücken, steht Julia in der ersten Reihe – oberhalb des Aquariums, von wo sie alles genau beobachten kann.

Auch als Reinhard Pichler das Rinderherz für die Piranhas vorbereitet. “Ich hänge dir das Stück an ein Stahlseil, weil alles andere würden die Fische durchbeißen. Dann darfst du es ins Wasser geben“, macht der Experte Julia zur mutigen Helferin. Mutig, weil wer kann schon von sich behaupten, Piranhas gefüttert zu haben?

Kinderzimmer von “Nemo” hinter den Kulissen

Vorne im Haus der Natur zeigen die Aquarien den bunten Lebensraum der Fische, hinter den Türen verbirgt sich aber eine fast noch geheimnisvollere Welt. “Hier wird das ganze Wasser aufbereitet, gefiltert, kontrolliert. Ein ausgeklügeltes System und sehr viel Technik stecken dahinter. Auch das Futter richten wir selber her, darum fischelt es ein wenig“, lacht Betriebsleiter Pichler. Und vor allem: Hier befindet sich die Kinderstube der Anemonenfische, also viele “Nemos“ im Kleinformat, die Julia und Fabian sofort in ihren Bann ziehen. Auch ein Babyrochen darf hier auf den Wechsel ins große Aquarium warten und die Krebse warten schon im Aufzuchtbecken.

Julia und Fabian erlebten einen unvergesslichen Tag im Haus der Natur.

Julia: “Mir hat einfach alles gefallen“

Die Bilanz von Julia fällt jedenfalls begeistert aus. “Mir hat hier einfach alles gefallen. Der Hai war cool, aber auch die anderen Fische und Tiere sind so spannend.“ Ein weiterer Kindertraum wurde erfüllt, lauter glückliche Gesichter im Haus der Natur!