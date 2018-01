Halbzeit-Aus Stefan Kraft in Garmisch

Kraft sprang mit einem Fehlstart ins neue Jahr - © APA (AFP)

Stefan Kraft, Österreichs einzige Hoffnung auf den Sieg bei der Vierschanzentournee der Skispringer, hat am Montag beim zweiten Bewerb in Garmisch-Partenkirchen bereits nach dem ersten Durchgang die Segel streichen müssen. Führender nach dem ersten Durchgang ist Kamil Stoch aus Polen. Von den Österreichern haben es zwei Springer in den zweiten Durchgang geschafft.