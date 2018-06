Halep drehte ihr Viertelfinale gegen Angelique Kerber - © APA (AFP)

Mit der Rumänin Simona Halep und der Spanierin Garbine Muguruza haben die Nummern 1 und 3 der Welt am Mittwoch standesgemäß das Halbfinale der Tennis French Open in Paris erreicht. Die Siegerin dieses Duells wird am Montag auch die Spitze der Damen-Weltrangliste behalten respektive übernehmen.