Hallein: Fahrzeug in Salzach gestürzt

Im Bereich Stauwerk/Feuerwehrhaus muss ein Fahrzeug aus der bitterkalten Salzach geborgen werden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hallein auf Anfrage von SALZBURG24 mitteilte, sei der Pkw-Besitzer gegen 12.30 Uhrselbst zur nahen Feuerwehr gelaufen, um Alarm zu schlagen. Sein Fahrzeug war zuvor in den Fluss gerollt. Er habe versichert, dass sich keine weiteren Insassen in dem Wagen befinden, so der Feuerwehrsprecher.

Bootsbesatzungen suchen nach dem gesunkenen Fahrzeug./FMT-Pictures ©

Wasserpegel der Salzach wird bei Hallein gesenkt

Da das Fahrzeug langsam flussabwärts in Richtung Kraftwerk treibt, wurden die Betreiber informiert. “Nun werden die Wehren geöffnet, damit der Wasserspiegel langsam absinkt”, schilderte der Sprecher weiter. Dies dürfte etwa eine Stunde lang dauern, dann könne das mittlerweile gesunkene Fahrzeug im Wasser geortet und anschließend hoffentlich geborgen werden.

Im Einsatz sind derzeit etwa 20 Mann der Feuerwehr Hallein, sowie zwei Boote samt Besatzung und mehrere Taucher. SALZBURG24 wird weiter berichten.