Hallein: Gebrüderpaar gerät mit Türstehern aneinander

Nachdem der betrunkene Mann gegen 3.20 Uhr einer Kellnerin den Rest seines Glasinhaltes ins Gesicht geschüttet hatte, flog er aus dem Nachtlokal. Er ließ sich ohne sich zu wehren vom Sicherheitspersonal, das den Vorfall beobachtete, aus dem Lokal führen. Bald tauchte er aber wieder an der Tür auf und wollte wieder in das Lokal, berichtete die Polizei.

Verwiesener will wieder in Halleiner Lokal: Schlägerei

Als ihm die Türsteher den Zutritt verweigerten, wurde der Mann aggressiv. Die Sicherheitskräfte gaben an, von dem Mann attackiert worden zu sein. Daraufhin schaltete sich auch der Bruder des Betrunkenen ein, der sich noch im Lokal befand. Auch er attackierte die Türsteher, hieß es im Polizeibericht weiter. Einer der Türsteher zückte daraufhin einen Pfefferspray setzte ihn gegen den hinzugekommenen Bruder ein. Der zuvor verwiesene und wiedergekehrte Gast kassierte einstweilen einen Faustschlag eines Security-Mitarbeiters und erlitt eine Platzwunde sowie ein geschwollenes Auge. Die Türsteher blieben unverletzt. Die Geschichte war aber noch nicht vorbei.

Mann zuckt in Toilette aus

Dem Verletzten wurde erlaubt, die Toilette des Lokals zu nutzen, um seine Wunde säubern zu können. In der WC-Anlage wurde der Angetrunkene erneut aggressiv und beschädigte die Toilette. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Die beiden verletzten Geschwister wurden anschließen in das Landeskrankenhaus nach Salzburg gebracht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, Anzeigen an die Staatsanwaltschaft folgen. Die genauen Personendaten lagen dem Pressebüro der Polizei am Sonntagvormittag nicht vor, wie man dort auf S24-Anfrage angab.