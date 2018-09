Hallenbad der NMS Taxham öffnet für Kinder-Schwimmkurse

Vizebürgermeister Bernhard Auinger, Sportkoordinator Klemens Kronsteiner (links im Bild) und Joe Braschel vom Sportreferat der Stadt im Hallenbad der NMS Taxham. - © Stadt Salzburg / J. Knoll

Ab Mitte November sollen Kinder in der Neuen Mittelschule (NMS) in Taxham in der Stadt Salzburg Schwimmkurse belegen können. An Samstagen wird das Hallenbad von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Ein Badewart steht bereits zur Verfügung, nun sucht die Stadt nach einem Anbieter für die Kurse.