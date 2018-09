Hallstätter Altarbilder wieder “daheim”

Vor über 30 Jahren waren die Bilder gestohlen worden. - © APA/DIÖZESE LINZ/APPENZELLER

Vier wertvolle Tafelbilder aus dem gotischen Altar der Pfarrkirche Hallstatt, die vor über 30 Jahren gestohlen worden waren, sind jetzt wieder “daheim”. Die italienische Polizei hatte das Diebesgut sichergestellt. Nach einer Restaurierung wurden sie wieder an ihrem ursprünglichen Aufstellungsort angebracht und in einer Pressekonferenz der Diözese Linz am Donnerstag präsentiert.