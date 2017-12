Hallstatt: Bergretter müssen Chinesinnen ins Tal geleiten

Die Bergretter brachten die jungen Frauen wieder sicher ins Tal. - © Bilderbox

Die Bergrettung hat am Freitagabend zwei chinesische Touristinnen vom Salzberg in Hallstatt im Bezirk Gmunden sicher ins Tal gebracht. Sie hatten die letzte Talfahrt der Bahn verpasst. Das berichteten die Landespolizeidirektion Oberösterreich und die Bergrettung in Presseaussendungen.