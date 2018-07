Zwei Mal wurde in Hallwang eingebrochen. Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Eingebrochen sind in der Nacht auf Sonntag unbekannte Täter in ein Sportlerheim in Hallwang (Flachgau). Sie stehlen mehrere Tausend Euro und einen Mannschaftsbus. Dieselben Täter dürfen zuvor bereits in das Tennisstüberl eingestiegen sein, berichtete die Polizei.