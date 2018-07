Noch müssen die Aufsichtsbehörden die Transaktion genehmigen - © APA (dpa)

Nun ist es offiziell: Die Hamburger Hawesko Holding AG übernimmt den österreichischen Marktführer Wein & Co vollständig. Die Hawesko ist seit 20 Jahren unter der Marke “Wein Wolf” in Österreich aktiv. Wein & Co erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 einen Umsatz von rund 43 Mio. Euro. Hawesko erwirtschaftete mit 954 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 507 Mio. Euro. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.