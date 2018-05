Hamilton in Barcelona vor Bottas auf Pole Position

Hamilton stellte alte Rangordnung wieder her - © APA (AFP)

Der Weltmeister-Rennstall Mercedes hat beim Europa-Auftakt der Formel 1 in Barcelona die erste Doppel-Pole der Saison fixiert. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton fuhr am Samstag in Qualifying in 1:16,173 Minuten nur 0,040 Sekunden vor seinem Stallkollegen Valtteri Bottas. Dahinter starten die beiden Ferraris sowie die das Red-Bull-Duo in den fünften WM-Lauf.