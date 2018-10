Hamilton sucht schnelle WM-Entscheidung

Hamilton lässt nicht locker - © APA (AFP/Archiv)

Lewis Hamilton lässt nicht locker. Trotz seines bereits gewaltigen Vorsprungs will es der Mercedes-Pilot nicht ruhig angehen, sondern seinen fünften Formel-1-Titel so schnell wie möglich perfekt machen und am liebsten auch am Sonntag in Suzuka gewinnen. Widersacher Sebastian Vettel hält vor dem Rennen in Japan hingegen nichts von Rechenspielen.