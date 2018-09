Handelsstreit mit USA trifft Chinas Industrie

Trumps Zölle setzen China zu - © APA (AFP)

Der Handelsstreit mit den USA hinterlässt Bremsspuren in Chinas Konjunktur. Die Industrie der zweitgrößten Volkswirtschaft verlor im September merklich an Schwung, wie zwei am Sonntag veröffentlichte Umfragen unter Einkaufsmanagern zeigen. Demnach gibt es insbesondere einen deutlichen Rückgang der Auslandsnachfrage.