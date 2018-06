Handy am Steuer lenkt ab und verzögert Reaktionsfähigkeit

Die Warnung ist nicht neu - aber immer noch sehr notwendig - © APA (dpa)

Ablenkung ist die Hauptursache tödlicher Verkehrsunfälle. Grund ist insbesondere das Handy. In einer Umfrage des Ifes-Instituts im Auftrag der Asfinag gab erst kürzlich ein Drittel der Befragten an, das Handy am Steuer zu nützten – obwohl es verboten ist. Doch neben der Ablenkung erschwert die Mobiltelefonnutzung auch die Reaktion in gefährlichen Situationen.