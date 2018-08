“Kosmische Strahlung”: Gefälschter WhatsApp-Kettenbrief macht die Runde

Nichts weiter als eine Falschmeldung, die unnötig Angst machen soll, transportiert aktuell ein Kettenbrief, der auch die SALZBURG24-Redaktion erreicht hat. Den Betrug hat mimikama.at, eine österreichische Seite, die sich mit Internetmissbrauch beschäftigt, bereits aufgedeckt.

Botschaft: Handy kann zu „schrecklichen Schäden führen“

In der WhatsApp-Nachricht heißt es: „Heute Abend, von 00:30 bis 03:30 vergessen Sie nicht, das Telefon, Handy, Tablet, etc … auszuschalten und es von Ihrem Körper wegzulegen“. Wieso? „heute Abend (…) wird unser Planet eine sehr hohe Strahlung haben.“ Wer sich nicht daran hält, dem würden Konsequenzen drohen: „Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe des Körpers, es kann zu schrecklichen Schäden führen.“

Dieser Kettenbrief macht aktuell die Runde. /Screenshot/SALZBURG24/Schuchter ©

Kettenbrief tischt alte Geschichte auf

Neu sei der Kettenbrief nicht, allerdings inhaltlich voll mit „pseudowissenschaftlichem Unsinn“, wie mimikama.at in Berufung auf die amerikanische Online-Fact-Checking-Websites Snopes.com aufklärt. „Gerüchte über gefährliche kosmische Strahlen, die „heute Abend“ an der Erde vorbeiziehen, die in ihrer Formulierung weitgehend identisch sind, sammeln sich seit weit über einem Jahr ständig in unserem Posteingang“, heißt es auf Aufdeckerplattform.

Quelle des Kettenbriefs hält nicht

Wieso es sich bei dem Kettenbrief um eine Falschmeldung handelt, weiß mimikama.at ebenfalls: „Diese Ereignisse würden kein direktes Gesundheitsrisiko für den Menschen auf der Erdoberfläche verursachen, und als solches würde das nicht vorhandene Risiko auch nicht durch das Vorhandensein eines Mobiltelefons in der Nähe verschärft.“ Auch die Berufung auf die NASA als Quelle entkräftet die Website: „Die Idee, dass die NASA eine entsprechende Warnung aussenden würde, wird durch die Tatsache widerlegt, dass es keine einzige Warnung bezüglich der Sonnenaktivität von 2010 bis 2015 zur Platzierung des Handys während eines solchen Ereignisses gab.“

Kettenbrief nicht beachten

Wir fassen zusammen: Den Inhalt des WhatsApp-Kettenbriefs besser erst gar nicht beachten. Denn dieser macht nur unnötige Verunsicherung.