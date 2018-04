Handybeschwerden gingen 2017 weiter zurück

Datenroaming als Zankapfel zwischen Kunden und Netzbetreibern - © APA (dpa)

Die Zahl der Handybeschwerden ist 2017 weiter zurückgegangen. 1.893 Fälle im Bereich Telekommunikation und Medien brachten Nutzer voriges Jahr bei der Schlichtungsstelle ein, so der Telekomregulator RTR am Montag. Das ist im Vergleich zu 2016 ein Minus von fünf Prozent und der niedrigste Wert der vergangenen 15 Jahre. In 84 Prozent der Fälle kam es zu einer Einigung – ein Rekord.