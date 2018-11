Hannover beendete mit 2:1 gegen Wolfsburg Niederlagen-Serie

Linton Maina brachte Hannover in der 31. Minute in Führung, Ihlas Bebou erhöhte in der 63. Minute per Foulelfmeter. Wout Weghorsts Anschlusstor (82.) per Strafstoß war für die Gäste zu wenig. ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer saß bei Hannover ebenso auf der Bank wie Ersatztorhüter Pavao Pervan bei Wolfsburg.

(APA)