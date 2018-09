Hans Hajek übernimmt als Trainer beim FC Hallein

Das ging aber schnell. Nach dem Abgang von Bojceski dauert es keine drei Tage, bis die Salinenstädter einen Nachfolger präsentieren konnten.

FC Hallein präsentiert Hajek

Hans Hajek, der bereits vor über 20 Jahren den Nachwuchs und die Kampfmannschaft des damaligen 1. Halleiner Sportklubs (HSK) trainierte, übernimmt das Trainerzepter im Tennengau. Auf Anraten von Halleins Teammanager Aykut Olgun – ehemaliger Schützling Hajeks – trafen sich die Vereinsverantwortlichen mit dem Ex-Neumarkt und Ostermiething-Coach am Montag. Nach nur einem Gespräch konnte 56-Jährige den FC-Vorstand überzeugen. “Ich möchte gerne zurück zu meinen Wurzeln, dorthin, wo alles begann. Ich will in Hallein mithelfen und den Verein weiterentwickeln, wo er hingehört – nämlich unter die Top fünf in Salzburg.“

Roman Tiefenbacher wird neuer “Co”

Per Handschlag vereinbarten beide Parteien eine längerfristige Zusammenarbeit. Bereits am Dienstag wird er das erste Training leiten, ehe am Samstag mit Berndorf der Zweitplatzierte zu Gast sein wird. Zu Hajek an der Spitze gesellt sich ebenfalls ein alter HSK-Bekannter: Roman Tiefenbacher steuert als Co-Trainer gemeinsam mit Hajek das neue FC-Hallein-Boot.

Hajek ersetzt seinen “Lehrmeister” – 2009 war er in Grödig unter Bojceski sein Co-Trainer. /Krugfoto