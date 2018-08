Hans Mayr wird Geschäftsführer bei der Kainz-Gruppe

Ex-Landesrat Hans Mayr (links) übernimmt von Rudolf Kainz das operative Geschäft der Kainz-Gruppe. - © KAINZ-Gruppe

Ex-Verkehrs- und Wohnbau-Landesrat Hans Mayr hat einen neuen Job in der Privatwirtschaft: Er übernimmt das operative Geschäft der Kainz-Gruppe als Geschäftsführer. Firmengründer und Eigentümer Rudolf Kainz zieht sich nach 25 Jahren an der Spitze zurück, heißt es in einer Aussendung am Freitag.