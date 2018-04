Hansi Hinterseer live in der Salzburgarena: Gewinne 4 x 2 exklusive VIP-Logen-Tickets!

Mit gleich zwei Karriere-Gipfeln ist Hansi Hinterseer eine Marke für sich. Der Mann ist eine Legende, seine Fell-Moonboots sind Kult. Gesamtweltcupsieger 1973, Silbermedaille Riesenslalom Weltmeisterschaft 1974, Profiweltmeister 1983 – die Liste seiner Erfolge ließe sich noch beliebig weiterführen.

Ende der 80er verabschiedete sich der Ski-Champion aus dem Profi-Sport und tauschte die Brettln auf der Piste gegen die Bühnenbretter ein. Anstatt Stockerl-Plätze sammelt der Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat, der Musik. Diese präsentiert er am Dienstag, dem 17. April in der Salzburgarena.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 8. April 2018, 23.59 Uhr.