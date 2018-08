Harley-Fahrer sammeln in Salzburg wieder Spenden für muskelkranke Kinder

Beim Start am 10. August im Q19 in Wien-Döbling sind unter anderen Kabarettist Christoph Fälbl, Musicaldarstellerin Maya Hakvoort und Schauspieler Gregor Seberg dabei. Bis 15. August werden die Biker Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Tirol, Salzburg und Oberösterreich abklappern. Bei den Stopps in Salzburg und Schladming werden die Ex-Skifahrer Reinfried Herbst und Klaus Kröll erwartet, in Graz ist etwa der Schauspieler Wolfgang Fierek am Start. In Ried tritt Harry Prünster mit seiner Band auf.

Die Stops in Salzburg

Montag, 13.8.2018

14:30–16:00 St. Johann im Pongau / Stadtgalerie (Segafredo)

17:00 Schladming / ABEND EVENT / Hauptplatz

Dienstag, 14.8.2018

09:30 Abfahrt Schladming – Hotel TUI BLUE, Coburgstraße 54

12:00–13:30 Europark Salzburg / Europastraße 1 (Rossbräu)

270.000 Euro für muskelkranke Kinder

Im vergangenen Jahr wurden 55 Projekte rund um die Erkrankung Muskeldystrophie mit insgesamt 270.000 Euro unterstützt. Die Tourdaten und Informationen zur Spendenmöglichkeit sind unter zu finden.

(APA)