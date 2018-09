Harley-Treffen in Kärnten: Laut Polizei ruhiger Verlauf

Harley-Fahrer gaben sich diszipliniert - © APA (AFP/Archiv)

Das am Samstag zu Ende gehende Harley-Treffen am Faaker See in Kärnten ist bisher sehr ruhig verlaufen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereigneten sich im Zusammenhang mit der 21. European Bike Week fünf Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt fünf Personen verletzt wurden.