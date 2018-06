“Harry Potter” und ein Nahost-Musical räumen bei Tonys ab

Den Tony-Award in der Kategorie bestes neues Theaterstück bekam “Harry Potter and the Cursed Child” (“Harry Potter und das verwunschene Kind”). Es erzählt die Geschichte des erwachsenen Zauberers und gewann insgesamt sechs Preise. Den Preis für die beste Wiederaufnahme eines Theaterstücks gewann das New-York-Drama “Angels in America”, bestes Musical-Revival wurde das Karibik-Märchen “Once on this Island”.

Zu den bekanntesten Preisträgern in den Einzelkategorien zählten Andrew Garfield (bekannt aus “Spiderman”) für “Angels in America” und Laurie Metcalf (“Lady Bird”) für “Three Tall Women” als beste Schauspieler in einem Theaterstück. Bruce Springsteen erhielt einen Sonderpreis für seine Konzertreihe “Springsteen on Broadway”. Leer gingen dagegen beispielsweise Denzel Washington und Michael Cera aus.

Für großes Aufsehen sorgte bei der Verleihung Schauspieler Robert de Niro mit einer üblen Beleidigung von US-Präsident Donald Trump gesorgt. De Niro kam auf die Bühne und sagte laut Tweets mehrerer Anwesender: “Ich will nur eins sagen: Fuck Trump! Es kann nicht mehr heißen: Weg mit Trump!, es heißt: Fuck Trump!” Beim Fernsehsender CBS wurde der Ausschnitt am Sonntagabend ohne Ton übertragen. Das hat keinen politischen Hintergrund: Seit Jahren werden Live-Sendungen im US-Fernsehen mit einigen Sekunden Zeitverzögerung gezeigt, damit Schimpfwörter rausgeschnitten werden können.

Die Tony Awards werden vom American Theatre Wing und der Broadway League präsentiert und von rund 850 Juroren vergeben. Sie ehren seit 1947 die besten neuen Theaterstücke und Musicals am Broadway in New York.

