Hartberg erneut ohne Sieg: Nur 2:2 gegen Blau-Weiß

Austria Lustenau und Wattens trennten sich 2:2 - © APA (Leodolter/Archiv)

Nach der Niederlage gegen Liefering ist der TSV Hartberg in der Fußball-Erste-Liga nicht auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Am Freitag gab es in der 33. Runde lediglich ein 2:2-Remis gegen Blau-Weiß Linz. Wiener Neustadt gewann gegen Kapfenberg vor eigenem Publikum 2:1. Der Tabellenletzte FAC bezwang Liefering 3:2, Austria Lustenau und Wattens trennten sich 2:2.