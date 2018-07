Hartinger holt pensionierten Sektionschef Pöltner zurück

Laut “Kleiner Zeitung” will sich die zuletzt massiv unter Druck geratene Sozialministerin mit einem Experten, der ihr Vertrauen genießt und das Haus kennt, umgeben. Pöltner gilt als Sozialexperte und ist SPÖ-Mitglied. Ungeachtet dessen arbeitete er unter der ersten schwarz-blauen Regierung Anfang der 2000er-Jahre maßgeblich an der damaligen Pensionsreform mit und hat das Pensionskonto miterfunden. In Kreisen der SPÖ wurde dem Beamten die gute Zusammenarbeit mit der Regierung des damalige Kanzlers und ÖVP-Chefs Wolfgang Schüssel übel genommen.

(APA)