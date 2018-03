Caritas-Präsident Michael Landau kritisierte indes in der ORF-“ZiB2” die “unwürdige” Diskussion, “als wären pflegebedürftige Menschen ein Kostenproblem für die Politik”. Grundsätzlich bekannte er sich weiterhin zur Abschaffung des Regresses, merkte aber an, dass dieser Schritt nicht zu Ende gedacht worden sei. Es habe sich dabei um einen raschen Beschluss in Zeiten des Wahlkampfes gehandelt. Landau forderte daher erneut eine umfassende Pflegereform.

(APA)