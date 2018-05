Haslauer legt sich am Mittwoch auf Koalitionspartner fest

Zehn Tage nach der Salzburger Landtagswahl am 22. April fällt am Mittwochabend eine wichtige Vorentscheidung zur Bildung einer neuen Landesregierung. Landeshauptmann Wilfried Haslauer wird heute ab 18.00 Uhr dem ÖVP-Parteipräsidium einen Vorschlag unterbreiten, welche Parteien er zu Koalitionsverhandlungen einladen will. Die Gespräche sollen bereits am Freitag starten.

Haslauer hat die Qual der Wahl beim Koalitionspartner

Haslauer kann nach seinem Wahlerfolg aus mehreren potenziellen Partnern wählen und hat dazu vergangene Woche eine Runde von Sondierungsgesprächen geführt. Eine von ihm vor der Wahl favorisierte Zweierkoalition ginge sich mit der SPÖ oder der FPÖ aus, für eine Dreierkoalition bräuchte es die Grünen und die NEOS.

Grünen zuletzt mit ÖVP in Landesregierung

Nach der Landtagswahl 2013 hatte die ÖVP bereits eine Regierung gemeinsam mit den Grünen und dem Team Stronach gebildet. Die Koalition zerbrach später an internen Streitereien bei den Gelben. Zwei ehemalige Team-Stronach-Mandatare sicherten der Regierung im Landtag aber weiterhin die Mehrheit.

ÖVP klarer Sieger bei den Landtagswahlen

Die ÖVP hatte am Wahlsonntag 15 der 36 Mandate im Salzburger Landtag gewonnen. Die SPÖ verfügt über 8 Sitze, die FPÖ über 7 Sitze. Grüne und NEOS kommen auf jeweils drei Mandate. Das neu gewählte Landesparlament muss spätestens am 13. Juni seine erste Sitzung abhalten – und die Regierung und den Landeshauptmann wählen.

(APA)