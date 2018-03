Haus des Meeres: Übermalung des Kunst-Schriftzugs ist fix

Der Schriftzug wird übermalt - © APA

Das Haus des Meeres in Wien-Mariahilf erhält bis zum kommenden Jahr einen Zubau an der Eingangsseite. Als bekannt wurde, dass im Zuge der Arbeiten am ehemaligen Flakturm auch das Kunstwerk “Smashed to Pieces (In the Still of the Night)” verschwinden dürfte, regte sich mancherorts Kritik am Vorhaben. Am Montag gab es eine Kundgebung. Allerdings: Die Übermalung des Schriftzugs ist fix.