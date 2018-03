Haus- und Wohnungskaufpreise stiegen 2017 gedämpfter

Schwächeres Plus im Vergleich zu 2016 - © APA

Häuser und Wohnungen in Österreich haben sich im Vorjahr nicht so rasant verteuert wie 2016. Der Häuserpreisindex legte 2017 um 5,3 Prozent zu, im Jahr davor hatte es noch 8,5 Prozent Anstieg gegeben, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Seit Beginn dieser Erhebungen im Jahr 2010 erhöhte sich der Index demnach im Jahresschnitt um 5,8 Prozent.