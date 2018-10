Hausdurchsuchung: Tierschutzverein sieht “gezielte Aktion”

Die Polizei hat die Büros des Tierschutzvereins durchsucht (Symbolbild). - © Bilderbox

Am 9. September wurden in Salzburg und Wien die Büros des Österreichischen Tierschutzvereins (ÖTV) von der Polizei durchsucht. Grund dafür war eine anonyme Anzeige im Dezember 2017, aufgrund derer die Polizei Ermittlungen anstellte. Am Dienstag erklärt der Tierschutzverein in einer Stellungnahme, dass es sich um eine “zielgerichtete Aktion gegen den ÖTV” gehandelt habe.